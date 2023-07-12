Мужчина умер за рулем иномарки в Сыктывкаре

Мужчина умер за рулем автомобиля в Сыктывкаре. На вскрытие дверей транспортного средства выезжал городской аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми» комитета ГО и ЧС, сообщает ИА «Комиинформ» в среду, 12 июля.

Инцидент произошел накануне вечером на улице Морозова, 169. В скорую помощь позвонил мужчина и рассказал, что ему стало плохо за рулем. Дальше он ехать не мог.

На место выехали медики и спасатели. По прибытии они обнаружили, что пострадавший находится внутри автомобиля без сознания.

Чтобы вызволить мужчину, сотрудники «Спас-Коми» решили разбить стекло и вскрыть двери автомобиля Hyundai Creta. Оказалось, что он мертв. Медики констатировали смерть.

Ранее в июле похожий инцидент произошел в Череповце (Вологодская область). 48-летний водитель автобуса скончался во время рейса. В салоне находились десять пассажиров, одному из них удалось остановить транспортное средство.