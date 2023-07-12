Уголовное дело возбудили из-за разгрома кладбища в Приамурье

В Завитинске (Амурская область) второй раз за год разгромили городское кладбище. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным Амурской службы новостей, всего повреждено около 140 могил. Неизвестные повалили и разбили надгробные плиты. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 244 УК РФ («Уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений»).

В правоохранительных органах отметили, что это второй случай вандализма за год. В апреле, перед родительским днем, четверо детей в возрасте 10–11 лет повредили больше 40 надгробий на территории кладбища. Оказалось, что трое нарушителей уже состояли на учете в органах системы профилактики. Детей направили в коррекционную школу.