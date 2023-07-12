Высшие классы пожарной опасности вводят в Мурманской области

В Мурманской области в период до 17 июля ожидаются четвертый и пятый, наивысшие региональные классы пожарной опасности. Жителей просят воздержаться от посещения лесов.

Как сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на ФГБУ «Мурманское УГМС», четвертый и пятый классы пожарной опасности прогнозируется в Печенгском округе и на западе Кольского района, а также в районе Мурманска, на востоке Кольского района, а также в Терском районе, в районе Кировска и Апатитов. Также до 17 июля они будут действовать в Кандалакшском, Ковдорском, Ловозерском районах, в районе Мончегорска, в Оленегорске и Полярных Зорях.

Местные жители в эти дни не должны ходить в лес и разводить огонь в лесу, а при обнаружении лесного пожара или задымления их просят обеспечивать собственную безопасность и незамедлительно сообщать информацию об угрозе и факте возгорания на телефон экстренных служб 112.

Ранее, 10 июля, режим чрезвычайной ситуации межрегионального уровня ввели на территории Якутии и Хабаровского края.