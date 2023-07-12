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Дополнительное здание для школы построят в Якутске

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В Якутске планируют построить дополнительное здание для школы в 203-м микрорайоне. Работы будут завершены в течение года.

Информация была озвучена на встрече главы города Евгения Григорьева с родителями первоклассников, которых не смогли зачислить в гимназию «Центр глобального образования» в связи с нехваткой мест. По данным ИА SakhaNews, в учреждение было подано 217 заявлений по закрепленной территории, зачислено 120 детей в три класса. 88 заявителей относятся к льготным категориям и обладают преимущественным правом на зачисление в первый класс. 97 заявителей получили отказ. 41 ребенка зачислили в школу № 33, еще 21 ребенок направлен в другие школы. 24 родителя не определились с выбором.

Григорьев подчеркнул, что вопрос о строительстве дополнительного здания начали разрабатывать два года назад. Власти вели переговоры с частным инвестором, который является владельцем земельного участка.

«Договорились, что инвестор построит четырехэтажное здание на 275 ученических мест за свой счет, по механизму КРТ, затем оно будет выкуплено за счет бюджетных средств», — цитирует ИА YakutiaMedia мэра города.

Строительство начнется в этом году и займет примерно год. В новую школу дети пойдут в 2025 году. Ребята, которые сейчас распределены между другими школами, смогут перейти в учреждение целыми классами.

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