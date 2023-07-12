Коммунальщики Ижевска выехали на расчистку водостоков после дождя

Работники коммунальных служб выдвинулись на улицы Ижевска, чтобы ликвидировать последствия интенсивного дождя. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в среду, 12 июля.

Сейчас в городе работают 38 специалистов и 15 единиц спецтехники, пишет ИА «Сусанин». Рабочие проверяют состояние водостоков и ливневой канализации и в случае необходимости расчищают засоры.

Жители могут сообщать о подтоплениях во дворах домов в свою управляющую компанию. Если лужи замечены на дорогах и тротуарах, то следует обратиться в диспетчерскую службу.

По словам синоптиков, на 12 июля сохраняется прогноз о ливнях, граде и усилениях ветра на территории Удмуртии. Гражданам стоит проявлять осторожность при выходе на улицу и не парковать автомобили вблизи деревьев.