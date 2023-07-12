В Воронежской области поезд сбил отца с двухлетним ребенком на руках
В Воронежской области поезд сбил 42-летнего мужчину, переходившего пути с двухлетним сыном на руках. Пострадавших госпитализировали в больницу. Об этом 11 июля сообщили на сайте воронежского следственного отдела на транспорте СК РФ.
Инцидент произошел на станции Грязи-Воронежские.
В данный момент ведомство проводит доследственную проверку по факту травмирования мужчины и ребенка.
«Мужчина с ребенком на руках, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда на первый путь первой платформы железнодорожной станции Грязи-Воронежские, были травмированы поездом. Отец с сыном с различными травмами госпитализированы в больницу», — сказано в сообщении.
Следователи организовали комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.
В июне сообщалось, что в Ленобласти поезд сбил мальчика — школьника из регионального центра аутизма. Ребенок не выжил.