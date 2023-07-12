Захарова объяснила Кулебе правила вступления в НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 12 июля, посоветовала главе украинской дипломатии Дмитрию Кулебе узнавать о правилах вступления в НАТО до начала самой процедуры.

«Глупыш, правила надо узнавать до начала игры, а не после», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она также отметила, что придуманный Западом «миропорядок, основанный на правилах», на самом деле не содержит никаких правил, а выдумывается и меняется на ходу в угоду западным странам.

«Альтернатива — международное право, в поддержку которого выступает большинство здравомыслящих», — заявила она.

Таким образом Захарова прокомментировала заявления Кулебы, выразившего недовольство итогами первого дня саммита НАТО в Вильнюсе.

«Вот в этом и проблема. То есть когда будут выполнены условия? Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они?» — передает вопросы украинского политика «РБК-Украина».

11 июня Кулеба заявил, что Украина не согласна на гарантии безопасности как альтернативу вступлению в НАТО. Однако он добавил, что речь должна идти не о немедленном вступлении, а только о приглашении в альянс.

22 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил об осознании Киевом отсутствия шансов вступить в НАТО в данный момент. Однако он подчеркнул, что «укрепление реальной боеспособности Украины» является для Запада «абсолютным приоритетом».

7 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что если Украина не победит в конфликте с Россией, то не будет смысла обсуждать ее членство в альянсе. Также он призвал всех участников блока «демонстрировать единство» в поддержке Киева.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

Генсек объединения Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены НАТО займут единую позицию по вступлению Украины в альянс на саммите, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.