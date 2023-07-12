ФСБ в Хабаровском крае выявила ячейку пособников сирийских террористов

ФСБ в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края выявила террористическую ячейку выходцев из Средней Азии — пособников террористов в Сирии. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России 12 июля.

Пособники оказывали финансовую помощь членам запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (деятельность на территории Российской Федерации запрещена).



«По местам их пребывания изъяты средства связи, содержащие значительное количество террористического и экстремистского контента, а также переписку в мессенджерах и социальных сетях с действующими боевиками в Сирии», — говорится в сообщении.



В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Содействие террористической деятельности». Они заключены под стражу.

В мае ФСБ задержала четверых пособников исламистов из запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО) «Хайят Тахрир аш-Шам» в трех регионах России. Они регулярно переводили деньги на счета боевиков в Сирии, разделяя идеологию МТО и поддерживая их. Возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России («Содействие террористической деятельности»).