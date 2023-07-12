Уникальную икону для Абхазии напишут тамбовские мастера

В Тамбове создают уникальную икону, посвященную побратимским отношениям с абхазским Сухумом. Над ней работают местный иконописец Михаил Никольский и художники-мастера по дереву и металлу. Абхазия будет праздновать День независимости 30 сентября, и именно к этой дате тамбовские иконописцы готовят такой необычный подарок.

На иконе изображены святые, такие как Феофан Затворник, Лука Крымский, Андрей Первозванный, Серафим Саровский, Иоанн Креститель, Питирим Тамбовский и Симон Кананит. Обрамление — дубовый киот, украшенный 12 голубками абхазской породы, символизирующими 12 лет дружбы между Тамбовом и Сухумом.

По словам Никольского, которые приводит ИА «ОнлайнТамбов.Ру», идея создания иконы собора абхазских и тамбовских святых родилась во время поездки тамбовской делегации в Абхазию. Это будет своеобразное иконографическое ноу-хау, так как еще не встречали такого, чтобы на одной иконе были собраны святые разных территорий, но одинаково почитающиеся и на одной, и на другой земле.

Всего напишут две иконы. Одну оставят в Тамбове, другую передадут жителям Сухума.

Сегодня, 12 июля, в Пскове состоится крестный ход «Дорогой Спасителя». Его проведут в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Крестный ход пройдет от Спасо-Елеазаровского монастыря на Талабские острова. Его будет сопровождать древнейшая псковская икона, чудотворный образ Спаса Елеазаровского, обретенный в 1352 году.