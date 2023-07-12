В Тверской области нашли и обезвредили снаряд времен ВОВ
Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны вновь обнаружили в Тверской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Взрывоопасный предмет заметили около деревни Михайловское Бологовского района. 76-мм боеприпас ликвидировали специалисты из группы специальных работ, пишут «Тверские ведомости».
Ранее сообщалось, что в начале мая в Подмосковье нашли ручную гранату и артиллерийский снаряд времен ВОВ. Спасатели обезвредили боеприпасы.