Массовое ДТП с пострадавшими произошло на Московском шоссе в Саратове

В Ленинском районе Саратова произошло массовое ДТП. Столкнулись три автомобиля. Есть пострадавшие. Их госпитализировали.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию, в 9:40 на Московском шоссе столкнулись «ВАЗ-2114», Kia и «УАЗ». С травмами отправили в больницы водителя «четырнадцатой» и иномарки. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

Ранее, 11 июля, сообщалось, что в Московской области с начала года произошло 1649 ДТП с погибшими и ранеными. По данным подмосковного минтранса, количество аварий в регионе снизилось на 8% за год. Тяжесть последствий остается высокой, хотя количество раненых уменьшилось на 10%.