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Две станции водоочистки построят в Медыни

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Две станции водоочистки модульного типа построят в Медыни в 2023 году в рамках проекта «Чистая вода». Проект реализуют при поддержке областного правительства, сообщает Калугаоблводоканал.

Строительные работы уже ведутся. Специалисты подготовили фундамент и установили первую станцию производительностью 15 куб. м в час, пишет газета «Весть» в среду, 12 июля.

До конца года планируется возвести еще одну станцию мощностью 25 куб. м в час. Ее оснастят всем необходимым технологичным оборудованием, чтобы обеспечить местных жителей стабильным водоснабжением.

Также продолжается ремонт существующей водонапорной башни на улице Советской. Ее построили в 1961 году, и последние 20 лет она не эксплуатировалась и нуждалась в обновлении.

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