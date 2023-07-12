Две станции водоочистки построят в Медыни

Две станции водоочистки модульного типа построят в Медыни в 2023 году в рамках проекта «Чистая вода». Проект реализуют при поддержке областного правительства, сообщает Калугаоблводоканал.

Строительные работы уже ведутся. Специалисты подготовили фундамент и установили первую станцию производительностью 15 куб. м в час, пишет газета «Весть» в среду, 12 июля.

До конца года планируется возвести еще одну станцию мощностью 25 куб. м в час. Ее оснастят всем необходимым технологичным оборудованием, чтобы обеспечить местных жителей стабильным водоснабжением.

Также продолжается ремонт существующей водонапорной башни на улице Советской. Ее построили в 1961 году, и последние 20 лет она не эксплуатировалась и нуждалась в обновлении.