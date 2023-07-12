Отсидевшую более 50 лет в тюрьме последовательницу Мэнсона освободили
Самую юную последовательницу серийного убийцы Чарльза Мэнсона Лесли Ван Хаутен, совершавшую по его указанию убийства, досрочно освободили из тюрьмы. Об этом 11 июля сообщил канал NBC News.
Последовательница провела в тюрьме более полувека. Сейчас женщине 73 года.
Максимальный срок условно-досрочного освобождения (УДО) у Хаутен составит три года, его пересмотр состоится через год.
Изначально Ван Хаутен приговорили к смертной казни за убийство, совершенное по указанию Мэнсона в 1969 году, когда ей было еще 22 года. Однако наказание заменили на пожизненное заключение с правом на УДО.
Формально она получила право на УДО еще в 1977 году. В 2019 году принять это решение порекомендовала специальная комиссия, однако губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюс оказывал сопротивление этому.
Мэнсона и членов его секты «Семья» арестовали в 1969 году. Его признали виновным в организации нескольких убийств и приговорили к смертной казни.
После введения в 1972 году в Калифорнии моратория на высшую меру наказания приговор заменили на пожизненное заключение с возможностью УДО. Мэнсон скончался в 2017 году на 84-м году жизни в больнице, куда его привезли из тюрьмы Калифорнии.