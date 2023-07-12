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Отсидевшую более 50 лет в тюрьме последовательницу Мэнсона освободили

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Фото: AP Photo/Los Angeles Daily News/Stan Lim
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Самую юную последовательницу серийного убийцы Чарльза Мэнсона Лесли Ван Хаутен, совершавшую по его указанию убийства, досрочно освободили из тюрьмы. Об этом 11 июля сообщил канал NBC News.

Последовательница провела в тюрьме более полувека. Сейчас женщине 73 года.

Максимальный срок условно-досрочного освобождения (УДО) у Хаутен составит три года, его пересмотр состоится через год.

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Изначально Ван Хаутен приговорили к смертной казни за убийство, совершенное по указанию Мэнсона в 1969 году, когда ей было еще 22 года. Однако наказание заменили на пожизненное заключение с правом на УДО.

Формально она получила право на УДО еще в 1977 году. В 2019 году принять это решение порекомендовала специальная комиссия, однако губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюс оказывал сопротивление этому.

Мэнсона и членов его секты «Семья» арестовали в 1969 году. Его признали виновным в организации нескольких убийств и приговорили к смертной казни.

После введения в 1972 году в Калифорнии моратория на высшую меру наказания приговор заменили на пожизненное заключение с возможностью УДО. Мэнсон скончался в 2017 году на 84-м году жизни в больнице, куда его привезли из тюрьмы Калифорнии.

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