В Москве подвели итоги конкурса «Городская творческая мастерская»

Более 1,3 тыс. работ поступило на конкурс «Городская творческая мастерская», который прошел в Москве в четвертый раз. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Заявки на участие подали москвичи самых разных возрастов. Например, одной из юных художниц, чей рисунок по мотивам народной сказки был отмечен жюри, четыре года. А руководителю камерного хора, победившего в номинации «Музыкальное произведение», уже больше 80 лет», — отметила Сергунина.

Всего на конкурсе было восемь номинаций. Больше всего заявок — 374 — было представлено в номинации «Рисунок» (принимались художественные проекты в любой технике и на любую тему). 328 работ подали в номинации «Продукт»: чертежи, объемные модели, прототипы изделий или поделки. Почти 200 проектов поступило на тему музыкальных произведений — участники присылали записи своего исполнения народных и классических сочинений. В номинации «Танец» жюри рассмотрело 166 заявок, среди которых были, к примеру, пляска юных моряков, номер, поставленный по мотивам «Арагонской хоты» Михаила Глинки, и вьетнамский танец «Рассвет».

Также жюри оценивало подготовленные участниками театральные сценки, спектакли, а также представления театра кукол. Среди них была литературно-музыкальная композиция, посвященная жизни в 1941–1945 годах. Роли в постановке исполняли юные артисты от семи до 13 лет.

Среди других номинаций — «Видео», «Литературное произведение» «Фотография».

Принять участие в конкурсе могли семейные команды, одиночные участники, а также коллективы творческих студий. Всего было предусмотрено шесть возрастных категорий: до семи лет; до 13 лет; до 17 лет; до 35 лет; до 54 лет и старше 55 лет. Для каждой из них жюри был определен один победитель. Регистрация проектов проходила с 22 марта по 8 июня на цифровой платформе «Реактор». С 9 по 25 июня эксперты выбирали лучшие работы.