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Битва с борщевиком продолжается в Брянской области

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В Брянской области продолжается борьба с борщевиком, который уже захватил почти 600 га земли в регионе. Активнее всего ядовитое растение распространилось на сельскохозяйственных землях, пустырях и обочинах дорог в Дубровском, Выгоничском, Почепском и Трубчевском районах. сообщает ГТРК «Брянск».

Так, деревня Орменка в Выгоничском районе буквально тонет в зарослях борщевика. Его можно увидеть как на центральной улице, так и рядом с жилыми домами, школой и обочинах. Местная прокуратура уже внесла представление в адрес властей населенного пункта за недостаточную борьбу с сорняком.

Как отмечает NASHBRYANSK.RU, на солнце борщевик выделяет ядовитый сок, который вызывает ожоги. Практика показала, что борьба с этим растением хоть и трудная, но не бесполезная.

Ранее в июне «Известия» писали, что эколог поддержал идею о введении требований по уничтожению борщевика. По его мнению, эта мера поспособствует возвращению сельскохозяйственных угодий в оборот.

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