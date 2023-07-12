Центробанк оценил дефицит счета текущих операций в $1,4 млрд

Дефицит счета текущих операций платежного баланса РФ в июне составил $1,4 млрд, следует из материалов Центрального банка России, опубликованных во вторник, 11 июля.

Переход сальдо счета текущих операций в отрицательные значения вызван в том числе сезонным фактором — объявлением российскими компаниями дивидендов, пояснили в ЦБ.

«Такая ситуация уже наблюдалась в аналогичные периоды предшествующих лет при неблагоприятной ценовой конъюнктуре российского экспорта», — пояснили в ведомстве.

По оценке Центробанка, во II квартале сальдо счета текущих операций сократилось до $5,4 млрд, что в 2,74 раза меньше по сравнению с показателями I квартала ($14,8 млрд).

6 июля глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не видит рисков финансовой стабильности в ослаблении рубля. ЦБ готов и может вмешиваться с интервенциями только тогда, когда видит риски для финстабильности, однако сейчас таких не наблюдается, уточнила она.

Набиуллина также отметила, что ослабление рубля происходит из-за влияния динамики внешней торговли. По ее словам, плавающий курс является благом для экономики, а попытки повлиять на него могут спровоцировать риск девальвации.