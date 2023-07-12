Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Челябинской области
СУ СК России по Челябинской области предъявило местному жителю обвинение в убийстве 11-летней школьницы. Об этом 12 июля сообщается в Telegram-канале СК России. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 11 сентября.
Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности и убийства малолетней девочки.
Обвиняемый признал вину в совершении преступлений.
Следователи и следователи-криминалисты продолжают работу на месте преступления.
Об убийстве 11-летней Ксюши сообщалось во вторник 11 июля. Девочка пропала 9 июля. В последний раз ее видела подруга в 20:30 (18:30 по мск). Позже телефон школьницы был недоступен. Активные поиски пропавшей начались в ночь на 10 июля. Удалось обнаружить рюкзак и чехол от телефона жертвы.
Спустя двое суток тело ребенка обнаружили в лесополосе с множеством ножевых ранений. Подозреваемого в убийстве нашли благодаря камерам видеонаблюдения. Он дал признательные показания. Также сообщалось, что у мужчины имеются проблемы со здоровьем.
По факту убийства школьницы в Челябинской области было возбуждено уголовное дело.