Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Челябинской области

СУ СК России по Челябинской области предъявило местному жителю обвинение в убийстве 11-летней школьницы. Об этом 12 июля сообщается в Telegram-канале СК России. Мужчине избрана мера пресече­ния в виде заключения под стражу до 11 сентября.



Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступ­ления против половой неприкосновенности и убийства малолетней девочки.



Обвиняемый признал вину в сов­ершении пр­еступлений.



Следователи и следователи-криминал­исты продолжают рабо­ту на мес­те преступления.

Об убийстве 11-летней Ксюши сообщалось во вторник 11 июля. Девочка пропала 9 июля. В последний раз ее видела подруга в 20:30 (18:30 по мск). Позже телефон школьницы был недоступен. Активные поиски пропавшей начались в ночь на 10 июля. Удалось обнаружить рюкзак и чехол от телефона жертвы.



Спустя двое суток тело ребенка обнаружили в лесополосе с множеством ножевых ранений. Подозреваемого в убийстве нашли благодаря камерам видеонаблюдения. Он дал признательные показания. Также сообщалось, что у мужчины имеются проблемы со здоровьем.

По факту убийства школьницы в Челябинской области было возбуждено уголовное дело.