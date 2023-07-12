Реклама
Прямой эфир
Армия
Марочко сообщил о прибытии иностранных наемников для поддержки ВСУ под Купянском
Мир
Глава МИД РФ Лавров прибыл в Джакарту для участия в мероприятиях АСЕАН
Общество
В Белгороде прошла акция «Свеча памяти» в честь годовщины Прохоровского сражения
Происшествия
В Ангарске ликвидировали пожар на нефтеустановке площадью 240 кв. м
Общество
Создание медиахолдинга Союзного государства планируют начать уже в 2023 году
Экономика
Министр экономики Армении спрогнозировал рост товарооборота с Россией до 60%
Мир
Южная Корея расширит сотрудничество с НАТО в 11 областях
Мир
В Индии 15 туристов из РФ заблокированы в горах из-за наводнений
Экономика
Около 15% опрошенных россиян перевели накопления из долларов и евро в рубли
Общество
Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления детей в Орске
Общество
Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Челябинской области

Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Челябинской области

0
Фото: СК РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

СУ СК России по Челябинской области предъявило местному жителю обвинение в убийстве 11-летней школьницы. Об этом 12 июля сообщается в Telegram-канале СК России. Мужчине избрана мера пресече­ния в виде заключения под стражу до 11 сентября.


Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступ­ления против половой неприкосновенности и убийства малолетней девочки.

Обвиняемый признал вину в сов­ершении пр­еступлений.

Следователи и следователи-криминал­исты продолжают рабо­ту на мес­те преступления.

По всем тяжким: обвиняемому в убийстве девочки в Тюмени грозит пожизненное
Присяжные признали Виталия Бережного виновным, окончательное решение — за судьей

Об убийстве 11-летней Ксюши сообщалось во вторник 11 июля. Девочка пропала 9 июля. В последний раз ее видела подруга в 20:30 (18:30 по мск). Позже телефон школьницы был недоступен. Активные поиски пропавшей начались в ночь на 10 июля. Удалось обнаружить рюкзак и чехол от телефона жертвы.

Спустя двое суток тело ребенка обнаружили в лесополосе с множеством ножевых ранений. Подозреваемого в убийстве нашли благодаря камерам видеонаблюдения. Он дал признательные показания. Также сообщалось, что у мужчины имеются проблемы со здоровьем.

По факту убийства школьницы в Челябинской области было возбуждено уголовное дело.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023