В Татарстане достали съехавший в реку автомобиль с двумя погибшими

В Татарстане спасатели достали съехавший автомобиль из реки Меша, в котором обнаружили тела мужчины и женщины, сообщило 12 июля главное управление МЧС России по региону в Telegram-канале.



По данным МЧС, 11 июля в 18:42 поступило сообщение о том, что на берегу реки Меша около населенного пункта Карповка Пестречинского района обнаружили пустые палатки и высохшую еду. Также на месте нашли оторванный задний бампер с номером от автомобиля. Людей рядом не было.



Спасатели выехали на место происшествия и в ночь на 12 июля извлекли на берег автомобиль марки Citroen. Внутри иномарки обнаружили тела двух погибших, которыми оказались 34-летний мужчина и 37-летняя женщина.



В прокуратуре Татарстана уточнили, по предварительным данным, что водитель авто съехал с обрыва в реку из-за того, что не смог справиться с управлением. Проводится доследственная проверка.

Ранее, 10 июля, сообщалось, что житель Оренбуржья упал с дерева на обрыве в реку и погиб. По данным очевидцев, мужчина сорвался с дерева во время рыбалки. Глубина реки на месте происшествия составляет 2 м. Потерпевший не умел плавать.