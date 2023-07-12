Онкологию стали чаще выявлять у жителей Томской области

В Томской области врачи с начала 2023 года выявили у жителей 2,9 тыс. случаев онкологических заболеваний. Показатель вырос по сравнению с тем же периодом 2022 года на 264 случая. Однако при этом в 60,3% случаев диагноз удалось поставить на ранней стадии. Кроме того, количество смертей от рака в регионе за тот же период уменьшилось. Об этом РИА «Томск» сообщила и.о. замначальника облздрава Мария Кропова.

Она уточнила, что с начала года от онкозаболеваний в Томской области умерли 860 человек, что на 62 человека меньше, чем за тот же период 2022 года. Снижению показателя, по словам чиновницы, способствует активная профилактика.

Каждый год от злокачественных новообразований умирают до 2,4 тыс. томичей. В прошлом году онкологи обнаружили более 5,7 тыс. случаев рака, треть из них приходится на третью и четвертую стадии. По сравнению с 2021 годом прирост новых случаев составил 10,9%.

Ранее, 28 июня, сообщалось, что в Москве планируют наладить производство лекарств для лечения рака. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Лекарства будет производить группа компаний «Р-Фарм» на площадках особой экономической зоны «Технополис Москва».