Энергетики устранили последствия ночного шторма в Барнауле

В Барнауле службы ЖКХ устраняют последствия непогоды.

Из-за ливня, который сопровождался шквалистым ветром, в ночь с 11 на 12 июля на территории Индустриального и Ленинского районов зафиксировано несколько происшествий.

Как уточняет altapress.ru, на подъезде к аэропорту имени Титова повалено дерево. Такая же ситуация на и улице Георгия Исакова. В пригородных поселках Лесной, Авиатор и Спутник на дома, дороги и автомобили также падали деревья. Произошел обрыв линии электропередачи, так как на провода обрушилась кровля.

Всю ночь специалисты восстанавливали электроснабжение. Работы проводили «Пригородное РЭС» и «Павловское РЭС». Ремонт сетей всё еще не завершен.

Дорожные службы убрали упавшие деревья на Павловском тракте, проспекте Космонавтов, улице Декоративной и улице Набережной в поселке Казенная Заимка. В самом Барнауле зафиксировали три случая падения деревьев на автомобили.

В результате происшествий обошлось без пострадавших.

Ранее, 11 июля, неблагоприятные погодные условия пообещали жителям Томской области в ближайшие три дня. В регион придут грозы с ливнями. Синоптики прогнозируют непогоду с 12 по 14 июля. Порывы ветра будут достигать 20 м/с. Кроме того, ожидаются ливни, грозы и град.