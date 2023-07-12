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В Хакасии бывшего полицейского обвинили в хищении секретной информации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Экс-сотрудника отдела МВД по Алтайскому району Хакасии подозревают в похищении сведений, составляющих государственную тайну. Об этом в среду, 12 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками органа безопасности установлен факт хищения бывшим сотрудником ОМВД России по Алтайскому району 1986 года рождения путем фотографирования на камеру личного мобильного телефона сведений о результатах оперативных разработок ведомства», — говорится в сообщении.

В ФСБ уточнили, что подозреваемый получил доступ к сведениям, будучи действующим сотрудником. По факту незаконного получения сведений, составляющих государственную тайну (ч. 1 ст. 283.1 УК РФ), возбуждено уголовное дело.

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До этого, 13 июня, сотрудники ФСБ задержали экс-работников ОПК по делу о шпионаже для разведки Украины. По данным ведомства, двое российских граждан оказались агентами Главного управления разведки украинского министерства обороны. Они подозреваются в передаче технической документации и образцов изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники.

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