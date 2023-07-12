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В Ачинске полицейские спасли забежавшую в магазин перепуганную косулю

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Фото: Управление МВД России по Красноярскому краю
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Полицейские города Ачинска в Красноярском крае помогли перепуганной косуле, забежавшей в городской магазин, вернуться в естественную среду, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону 12 июля.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от продавца магазина, находящегося во втором микрорайоне Ачинска. Она сообщила, что в помещение забежала косуля. Животное было очень напугано, бегало возле витрин и не могло найти выход, рассказали в Telegram-канале МВД24.

Когда полицейские приехали к магазину, они осторожно завернули животное в одеяло и, погрузив в патрульный автомобиль, вывезли за город. Там косулю выпустили в дикую природу, куда она вырвалась настолько быстро, что почти не удается ее разглядеть на видео — так быстро она удаляется от своих спасителей.

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15 июня сотрудники ДПС спасли беременную косулю с травмой ноги в Иркутской области. Правоохранители погрузили пострадавшую в патрульную машину и доставили в питомник.

В начале июня министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области сообщило, что молодого самца косули, обнаруженного жителями новосибирского Академгородка, выпустили в естественную среду обитания. Местные жители заметили косулю с видимыми повреждениями кожи 31 мая.

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