В Ангарске ликвидировали пожар на нефтеустановке площадью 240 кв. м

В Ангарске Иркутской области произошел пожар на частной установке по переработке нефтепродуктов. Об этом в среду, 12 июля, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону в своем Telegram-канале.

На месте тушения работали девять пожарных расчетов. Для ликвидации открытого горения использовали пенную атаку, также спасатели проводили охлаждение рядом стоящих цистерн.

В 08:25 по местному времени (06:25 мск), спустя час после сообщения о возгорании, пожар был ликвидирован на площади 240 кв. м. Пострадавших нет.

«Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара на установке для отделения легких фракций из нефтепродукта в Ангарске. Проводится опрос работников предприятия и осмотр места пожара», — написала пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Кроме того, как сообщило региональное управление прокуратуры РФ в своем Telegram-канале, ведомство поставило на контроль установление всех обстоятельств произошедшего и причин возгорания. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее, в ночь на 12 июля, в Екатеринбурге загорелась строительная площадка рядом с линиями электропередач. Огонь распространился на площади в 1,3 тыс. кв. м.