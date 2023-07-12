В Петрозаводске лошади чуть не затоптали ребенка на детской площадке

В Петрозаводске две школьницы приехали на лошадях прямо на детскую площадку, под копыта едва не попали маленькие дети. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает издание Karelinform.

Инцидент произошел еще 9 июля на территории Бородинского сквера. О происшествии в соцсетях рассказала очевидица, которая гуляла с ребенка на этой площадке. Она же сняла наездниц на видео.

На кадрах можно заметить двух девушек, которые приехали на лошадях на площадку, где играли дети, и скакали по ней.

«Двое девушек-подростков занимались верховой ездой прямо на детской площадке Петрозаводска. Несколько раз мы чуть не попали под копыта, лошадь в прямом смысле неслась на нас», — приводит слова женщины сайт kp.ru.

Наездницы пробыли на площадке несколько минут. Одна из них заметила видеосъемку и попросила никому не показывать запись. После этого девушка галопом поскакала в сторону маленького ребенка на самокате. Наездницы покинули площадку после угроз вызвать полицию.

По словам автора видео, было написано электронное обращение в МВД.

В июне в Анапе лошадь сбила восьмилетнего мальчика. Ребенок шел по улице в сопровождении взрослых и пинал мяч, когда вдруг его сбила с ног скачущая лошадь, отмечает «Ридус». В результате у мальчика оказалась рассечена лобная часть головы, также врачи зафиксировали закрытый перелом носа. После инцидента отец мальчика обратился в полицию, пишет ИА Регнум.

Владельцем животного оказался местный житель, у которого на лошадь имеются все документы. Сам он объяснил поведение лошади нападением на нее слепней. По словам мужчины, он находится на связи с родителями пострадавшего ребенка. Он обещал оказать помощь семье, сообщает телеканал «360».