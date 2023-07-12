Реклама
Прямой эфир
Экономика
Министр экономики Армении спрогнозировал рост товарооборота с Россией до 60%
Мир
Южная Корея расширит сотрудничество с НАТО в 11 областях
Армия
Российские военнослужащие отбили атаку ВСУ под Угледаром
Мир
Более 30 человек погибли в Судане из-за хаотичной стрельбы на рынке
Общество
Синоптики предупредили о небольшом дожде в Москве 12 июля
Происшествия
Масштабный пожар произошел на стройплощадке в Екатеринбурге
Происшествия
Два большегруза столкнулись на МКАД
Экономика
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке оптоволоконной продукции
Общество
Просившую о помощи тургруппу эвакуировали с Эльбруса
Происшествия
В детских садах под Оренбургом произошло массовое отравление детей
Мир
ЦПВС зафиксировал девять нарушений воздушного пространства Сирии коалицией США

В Петрозаводске лошади чуть не затоптали ребенка на детской площадке

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Петрозаводске две школьницы приехали на лошадях прямо на детскую площадку, под копыта едва не попали маленькие дети. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает издание Karelinform.

Инцидент произошел еще 9 июля на территории Бородинского сквера. О происшествии в соцсетях рассказала очевидица, которая гуляла с ребенка на этой площадке. Она же сняла наездниц на видео.

На кадрах можно заметить двух девушек, которые приехали на лошадях на площадку, где играли дети, и скакали по ней.

«Двое девушек-подростков занимались верховой ездой прямо на детской площадке Петрозаводска. Несколько раз мы чуть не попали под копыта, лошадь в прямом смысле неслась на нас», — приводит слова женщины сайт kp.ru.

Наездницы пробыли на площадке несколько минут. Одна из них заметила видеосъемку и попросила никому не показывать запись. После этого девушка галопом поскакала в сторону маленького ребенка на самокате. Наездницы покинули площадку после угроз вызвать полицию.

По словам автора видео, было написано электронное обращение в МВД.

В июне в Анапе лошадь сбила восьмилетнего мальчика. Ребенок шел по улице в сопровождении взрослых и пинал мяч, когда вдруг его сбила с ног скачущая лошадь, отмечает «Ридус». В результате у мальчика оказалась рассечена лобная часть головы, также врачи зафиксировали закрытый перелом носа. После инцидента отец мальчика обратился в полицию, пишет ИА Регнум.

Владельцем животного оказался местный житель, у которого на лошадь имеются все документы. Сам он объяснил поведение лошади нападением на нее слепней. По словам мужчины, он находится на связи с родителями пострадавшего ребенка. Он обещал оказать помощь семье, сообщает телеканал «360».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023