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Создание медиахолдинга Союзного государства планируют начать уже в 2023 году

Минцифры: создание медиахолдинга Союзного государства планируется начать уже в 2023 году
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Россия и Белоруссия запланировали уже в 2023 году начать создание медиахолдинга Союзного государства. Об этом в среду, 12 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

«Планируем начать реформирование СМИ Союзного государства уже в этом году. Однако для решения ряда вопросов, связанных с созданием медиахолдинга Союзного государства, необходимо решение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого состоится в следующем году», — сообщили в министерстве.

По данным Минцифры, план создания медиахолдинга Союзного государства уже согласован профильными министерствами Белоруссии и России. Однако некоторые аспекты данной реформы в медиа требуют позиций других органов государственной власти.

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Ранее, 28 июня, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала на прочность Союзного государства. По ее словам, оказывающееся давление со стороны оппонентов делает Россию и Белоруссию только сильнее.

До этого, 15 июня, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что отношения двух государств могут служить удачным примером для стран СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его словам, СГ уже достигло значительного прогресса, в результате чего можно ожидать «резкий всплеск» научного развития.

В конце мая Песков указал на то, что Союзное государство России и Белоруссии — это на порядок более продвинутая интеграция, чем ЕАЭС. Подобное он назвал уникальной ситуацией в мире.

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