Штурмовая группа ивановских десантников выполняла боевую задачу по зачистке одного из населенных пунктов на северном фланге артемовского направления. Минобороны 12 июля показало видео боевой работы военнослужащих.

В ходе ведения активной обороны к северу от Артемовска (украинское название Бахмут) штурмовые подразделения ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) работали над уничтожением украинских формирований, которые пытались обойти город с севера.

После нанесения огневого поражения реактивной артиллерией штурмовые группы десантников выдвинулись в населенный пункт, где укрылись боевики. Подразделение «Шторм» незаметно приблизилось с нескольких направлений к дому с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Решительные действия десантников заставили националистов выйти из укрытий, сложить оружие и сдаться в плен.

Днем ранее, 11 июля, Минобороны показало, как российские десантники с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Zala пресекли попытку очередного наступления ВСУ. Десантники обнаружили блиндажи и траншеи, в которых находилось большое количество личного состава и вооружения противника.

7 июля военное ведомство показало боевую работу штурмовой группы одного из соединений Воздушно-десантных войск в зоне СВО в районе Кременной. Незаметно для противника они приблизились к опорному пункту украинских боевиков и, забросав гранатами наблюдательный пункт, ворвались в окопы неприятеля.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.