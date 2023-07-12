Минобороны показало работу штурмовых групп ВДВ под Артемовском
Штурмовая группа ивановских десантников выполняла боевую задачу по зачистке одного из населенных пунктов на северном фланге артемовского направления. Минобороны 12 июля показало видео боевой работы военнослужащих.
В ходе ведения активной обороны к северу от Артемовска (украинское название Бахмут) штурмовые подразделения ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) работали над уничтожением украинских формирований, которые пытались обойти город с севера.
После нанесения огневого поражения реактивной артиллерией штурмовые группы десантников выдвинулись в населенный пункт, где укрылись боевики. Подразделение «Шторм» незаметно приблизилось с нескольких направлений к дому с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Решительные действия десантников заставили националистов выйти из укрытий, сложить оружие и сдаться в плен.
Днем ранее, 11 июля, Минобороны показало, как российские десантники с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Zala пресекли попытку очередного наступления ВСУ. Десантники обнаружили блиндажи и траншеи, в которых находилось большое количество личного состава и вооружения противника.
7 июля военное ведомство показало боевую работу штурмовой группы одного из соединений Воздушно-десантных войск в зоне СВО в районе Кременной. Незаметно для противника они приблизились к опорному пункту украинских боевиков и, забросав гранатами наблюдательный пункт, ворвались в окопы неприятеля.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.