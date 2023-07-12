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Стая собак напала на семилетнюю девочку в Углегорске

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В Углегорске Сахалинской области стая бездомных собак напала на семилетнюю девочку. По факту случившегося возбуждено уголовное дело и начата проверка, о чем во вторник, 11 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.

«По факту нападения безнадзорных собак на семилетнюю девочку на улице Инженерной, в результате чего ей причинены телесные повреждения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

В настоящее время следователи выясняют все детали случившегося, а также степень вреда, нанесенного ребенку. В ходе расследования, по заявлению пресс-службы управления СК РФ по региону, ведомство оценит действия лиц, ответственных за обращение с бездомными животными, и примет профилактические меры.

По информации новостного Telegram-канала «Углегорские вести», на девочку напала стая из шести-семи собак. Мама пострадавшей сообщила, что медики в УЦРБ зафиксировали «множественные рваные укусы обеих ног, промежности и ягодиц».

Местные жители сообщили каналу, что эти животные ранее уже набрасывались на детей в городе. В частности, один случай произошел 12 апреля — тогда пострадал восьмилетний мальчик.

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Ранее, 5 июля, в подмосковном Егорьевске собака напала на трехлетнюю девочку, гулявшую с мамой. Животное укусило ребенка за голень. Девочке оказали медицинскую помощь.

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