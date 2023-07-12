Домогаров рассказал о подготовке к премьере спектакля «Маскарад»

Актер театра, кино и дубляжа Александр Домогаров в среду, 12 июля, рассказал «Известиям» о подготовке к запуску спектакля «Маскарад» по пьесе авторства Михаила Лермонтова.

«Спектакль, который мы готовим в Театре российской армии, премьера которого должна выйти на суд зрителя 12 июля. <…> Это пьеса Лермонтова «Маскарад», я в ней репетирую роль Арбенина», — сказал Домогаров.

Премьера постановки назначена на один день с юбилеем самого артиста, которому в этом году исполняется 60 лет.

«Она [премьера] должна состояться в день рождения [Домогарова]. Мы: театр и артисты — делаем все для этого. Но театр вещь непредсказуемая. Я в этом плане человек-перфекционист, я люблю чтобы все было сделано. И поскольку спектакль ставится и задуман к юбилею, я должен быть уверен, что он будет лучшим. Тогда мы его выпустим», — сказал он.

Актер рассказал о подготовке спектакля к премьере. По его словам, на репетиции, в зависимости от требований актеров и режиссера, может уходить до полугода. При этом репетиции проходят каждый день по восемь, девять часов. Домогаров подчеркнул, что это тяжелый полнокровный, эмоциональный процесс, в котором могут случаться споры. Все это делается для лучшего результата.

Ранее в этот день Домогаров рассказал о главных ролях в карьере. Отвечая на вопрос о переломных ролях для него, актер заметил, что не только роли могут стать поворотными для актера, иногда это встречи с великими людьми.