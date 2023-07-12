Собянин рассказал о реставрации памятников культуры в Москве

В Москве ведутся активные работы по благоустройству и реконструкции памятников истории и культуры. Об этом во вторник, 11 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Чиновник подчеркнул, что Москва является одним из мировых лидеров по темпам и качеству реставрации памятников истории и культуры.

Специалисты обновляют инженерные системы, а также восстанавливают композицию местности. Так, на ВДНХ впервые за 40 лет заработал керамический фонтан рядом с обновленным павильоном №30, пишет РИАМО. Специалисты заново отлили почти все керамические детали, а также заменили его оборудование, отмечает телеканал «360».

«Бывают случаи, когда главный акцент — сами здания, а благоустройство территории — завершающий этап создания единого ансамбля», — цитирует мэра «Москва 24».

Кроме того, сейчас на реконструкции находятся пять корпусов Московского дворца пионеров, пишет сайт aif.ru. Также специалисты занимаются благоустройством прилегающей территории, которое находится на финальной стадии. По итогам будут сохранены исторические элементы, отмечает агентство городских новостей «Москва».

С 2021 года продолжается обновление усадьбы Покровское-Стрешнево и одноименного парка. Уже завершена реставрация фасадов здания, теперь ведется внутренняя отделка, отмечает НСН.

В июне президент России Владимир Путин поручил приступить к реконструкции канала имени Москвы не позднее 2025 года. Также глава государства указал на необходимость расширить программу судостроения до 2035 года с акцентом на пассажирский флот.