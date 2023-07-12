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Более 30 человек погибли в Судане из-за хаотичной стрельбы на рынке
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Более 30 человек погибли в Судане из-за хаотичной стрельбы на рынке

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Фото: TASS/EPA/ELA YOKES
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В результате случайного обстрела на популярном рынке города Омдурман в Судане погибли 34 человека, включая детей, сообщила во вторник, 11 июля, ArabNews со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

В ведомстве уточнили, что большинство погибших были простыми торговцами Melga Market и водителями грузовиков.

Отмечается, что стрельба велась хаотично, причина или цель злоумышленника не ясна.

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17 июня по столице Судана Хартуму был нанесен удар, в результате которого погибли по меньшей мере 17 человек, в том числе пятеро детей. При ударе были разрушены как минимум 25 домов.

В мае армия Судана и СБР подписали соглашение о гуманитарном перемирии между суданской армией и силами быстрого реагирования сроком на семь дней. Однако через четыре дня стороны взаимно обвинили друг друга в его нарушении.

Ситуация в Судане обострилась в середине апреля из-за разногласий между главнокомандующим суданскими вооруженными силами Абделем Фаттахом аль-Бурханом и лидером сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагло.

Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

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