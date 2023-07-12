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Александр Домогаров рассказал о главных и переломных ролях в карьере

Домогаров: роли для хорошего артиста, который ценит свою работу и профессию, это его дети
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Актер театра, кино и дубляжа Александр Домогаров в среду, 12 июля, рассказал «Известиям» о главных и переломных ролях в его карьере.

По его словам, для хорошего артиста, который ценит свою работу и профессию, роли — это его дети.

«Не может быть нелюбимый ребенок. <...> Другое дело, что одному ты уделяешь много внимания, другому меньше и он вырастает другим, не таким каким бы ты хотел», — сказал актер. Он уточнил, что были роли, которые он хотел бы упустить, не играть их. Но ему за них не стыдно. Они для него тоже любимые.

Отвечая на вопрос о переломных ролях для его карьеры, Домогаров вспомнил про роль в польском фильме «Огнем и мечом» (1999) режиссера Ежи Гофмана.

«Она была переломная для меня, внутренне переломная», — заключил он.

Актер добавил, что не только роли могут стать поворотными для актера, иногда это встречи с великими людьми.

«Моя встреча с [режиссером] Андреем Кончаловским — это переломный момент. <...> Бог дает тебе встречу с великими людьми. Ты с ними общаешься, ты начинаешь пересматривать свою позицию в жизни. Ты начинаешь от них забирать самое лучшее, как тебе кажется. То, что тебе по силам забрать от этих великих. Конечно, это тебя ломает. Это ставит тебя на другую ступень», — сказал Домогаров.

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