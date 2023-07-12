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Синоптики предупредили о небольшом дожде в Москве 12 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно, местами умеренный дождь и до 18 градусов тепла — такая погода ожидает жителей столицы в среду, 12 июля. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +16…+18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +10.

В Московской области днем ожидается от +15 до +20 градусов, ночью — не ниже +8.

Прогнозируется северо-западный и западный ветер со скоростью 7–12 м/c.

Атмосферное давление — 741 мм ртутного столба.

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Ранее, 10 июля, глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на этой неделе жителей Москвы ждет погода, близкая по температуре ко второй половине мая. В середине недели она может понизиться до +16 градусов.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на предстоящей неделе в Московский регион придет рекордное похолодание. По его данным, Москва и область окажутся в «арктическом мешке» из-за тыла циклона, куда будут прорываться облака и осенний холод.

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