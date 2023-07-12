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Мошенники начали использовать хайп вокруг Threads для фишинга

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Фото: Global Look Press/Alexander Legky
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Мошенники стали использовать интерес людей к социальной сети Threads для сбора персональных данных и платежной информации, рассказали «Известиям» в компании BI.ZONE. С 5 июля было выявлено более 2,5 тыс. доменов, имеющих отсылку к этому проекту, отметили специалисты по информационной безопасности.

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«Такие сайты собирают не только персональные данные пользователей (например, адрес аккаунта и почту), но и платежную информацию. Мы настоятельно не рекомендуем передавать данные куда-либо вовне. Исключением могут стать только официальные ресурсы, которым вы полностью доверяете», — сказал директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству BI.ZONE Евгений Волошин.

По его мнению, такие порталы содержат признаки киберсквоттинга — намеренной регистрации доменных имен, содержащих название чужого бренда или торговой марки.

Подтверждают статистику и в «РТК-Солар». Мошенники охотно используют все хайповые новости, к которым относится и запуск Threads. Основной акцент делается на то, что бренд Threads у многих на слуху, но далеко не все пока представляют, как работает соцсеть и какие возможности она предоставляет, отметил эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA компании Александр Вураско.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С вора по нитке: мошенники пользуются хайпом вокруг Threads для фишинга

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