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Криптомошенники похитили $0,6 млрд за полгода

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Ущерб от хакерских атак на криптосервисы в мире за первое полугодие 2023-го составил порядка $0,6 млрд. Это в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2022-го, говорится в исследовании сервиса безопасности криптоактивов ШАРД (есть у «Известий»).

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При этом число крупных нападений осталось на прежнем уровне. Снижение ущерба связано с тем, что индустрия и инвесторы еще не оправились от крупных мошенничеств с проектами FTX и LUNA. Эти случаи значительно подорвали веру в надежность цифровых валют, указано в исследовании.

Кроме того, сотрудничество с правоохранительными органами становится всё активнее, добавил директор по стратегическому развитию «КоинКит» Станислав Рождественский. По его словам, также ужесточаются политики KYC (знай своего клиента) и AML (противодействие отмыванию денег), что затрудняет проведение преступных схем.

В предыдущие годы объем криптомошенничества по миру увеличивался, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Например, за первое полугодие 2021-го показатель вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и достиг $1,5 млрд. Скорее всего, пик размеров хищений пройден, сообщил эксперт.

При этом доля России по мошенничеству с цифровыми валютами составила около 2–3% и за первое полугодие приблизилась к 1,6 млрд рублей, оценил Тараповский.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С сервиса сбор: криптомошенники похитили $0,6 млрд за полгода

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