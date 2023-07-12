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Криптомошенники начали возвращать похищенное за вознаграждение

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Дюжий
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В этом году на крипторынке появилась новая тенденция — после похищения крупной суммы злоумышленники начали вступать в переговоры с владельцем пострадавшего сервиса. А потом за небольшое вознаграждение и обещание не обращаться в правоохранительные органы мошенники возвращали украденные деньги, говорится в исследовании сервиса безопасности криптоактивов ШАРД (есть у «Известий»).

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Среди подобных кейсов — взлом протокола Euler Finance с ущербом $197 млн и миксера Tornado Cash ($2 млн) — решения для проведения анонимных транзакций в сети. В обоих случаях почти все деньги вернули.

Тренд отчасти связан с действиями так называемых «белых хакеров», цель которых не присвоить средства, а показать уязвимость площадок, объяснил директор по расследованиям ШАРД Григорий Осипов. Еще одна причина — это более эффективная работа правоохранительных органов. Хакеров могут вычислить, поэтому им часто выгоднее договориться со взломанным ресурсом.

Участники крипторынка подтвердили тенденцию. Привлечение правоохранительных органов может стать серьезной угрозой для хакеров, поэтому они стремятся снизить свои риски и увеличить шансы на безнаказанность, отметил коммерческий директор GIS Mining Иван Гостев. Он добавил: при этом некоторые злоумышленники могут использовать такие обещания и в качестве уловки, чтобы выманить у жертвы еще большую сумму.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С сервиса сбор: криптомошенники похитили $0,6 млрд за полгода

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