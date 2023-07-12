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Источники «Известий» рассказали о возможных мерах противодействия кассетным боеприпасам

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Вооруженные силы России располагают всеми необходимыми средствами для нейтрализации и уничтожения украинских носителей кассетных боеприпасов, поставленных западными странами, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

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По словам собеседников, российские вооруженные силы имеют на вооружении аналогичные боеприпасы. Но по своим характеристикам они превосходят иностранные образцы.

11 июля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российская армия будет вынуждена в качестве ответной меры использовать аналогичные образцы. Шойгу подчеркнул, что Россия, понимая, какую угрозу несет в себе кассетное оружие для мирного населения, всегда «воздерживалась и воздерживается от их применения».

Кроме того, 11 июля Сергей Шойгу подвел промежуточные итоги контрнаступления украинских вооруженных формирований. Он сообщил, с 4 июня потери противника составили более 26 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц вооружения.

По его словам, в этот период российской армией были уничтожены 21 самолет, пять вертолетов, 1 244 танка и других боевых бронемашин.

Также противник потерял 914 единиц военной автомобильной техники, два зенитных комплекса, 25 боевых машин РСЗО, 403 орудия полевой артиллерии и минометов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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