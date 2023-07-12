Лавров отказался считать нынешний этап международных отношений новой холодной войной

Россия не считает данный этап международных отношений новой холодной войной — скорее началом развития нового миропорядка. Об этом во вторник, 11 июля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Kompas.

«Мы не склонны определять нынешний этап международных отношений как некая новая холодная война. Речь идет о другом — о становлении многополярного миропорядка. Это объективный процесс», — приводит сайт МИД РФ цитату из интервью министра.

Лавров пояснил, что новые центры принятия глобально значимых решений укрепляют свои позиции в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке. Там страны воспевают ценности национальных интересов, суверенитета и международного сотрудничества, находясь тем самым в тренде мирового развития.

«Что касается коллективного Запада во главе с США, то эти страны стремятся затормозить и повернуть данные процессы вспять. Их цель — не укреплять всеобщую безопасность и не заниматься совместным развитием, а сохранить свою гегемонию в мировых делах и далее реализовывать неоколониальную повестку», — заявил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что Запад привык решать свои проблемы за чужой счет: односторонние экономические санкции и в целом эгоистичная внешняя политика «подрывают международную продовольственную и экономическую безопасность». Лавров напомнил, что огромные средства, которые могли бы пойти на развитие нуждающихся стран, направляются на Украину и сгорают там в виде «тысяч тонн военной техники и боеприпасов».

Ранее, 4 июля, президент РФ Владимир Путин в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели заявил, что организация твердо привержена формированию многополярного миропорядка, основанного на международном праве. Также Путин подчеркнул, что реализация подготовленных к саммиту документов внесет большой вклад в укрепление стратегического партнерства ШОС.

Тогда же в ходе заседания объединения в Нью-Дели премьер-министр Индии Нарендра Моди указал, что ШОС может стать важным голосом реформирования глобальных институтов. В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что власти республики в ходе предстоящего председательства будут повышать ее роль на международной арене.

Ранее, 29 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что всё больше стран глобального Юга стремятся наладить связи с ШОС и БРИКС (союз Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР), а также стать их полноправными членами. Он подчеркнул, что Путин ранее указывал на неизбежность тенденции к многополярности в мире. При этом проигрывать будут «те, кто это не поймет и не будет следовать в этом тренде».

В этот же день Лавров отметил, что доля государств G7 в мировой экономике за последние 30 лет существенно сократилась, а вес стран с развивающимися рынками неуклонно растет. Между тем попытки утвердить однополярную модель мироустройства с центром принятия решений в США провалились.

Также министр иностранных дел РФ указал на тот факт, что в настоящее время движение к глобальной многополярности стало геополитической реальностью. Так, новые мировые центры в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке добиваются «впечатляющих успехов в различных областях».