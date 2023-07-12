Экс-разведчик США назвал невозможность вступления Украины в НАТО итогом саммита альянса

Невозможность Украины когда-либо стать членом НАТО в очередной раз была продемонстрирована в ходе саммита альянса, заявил 11 июля бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский «разозлен тем, что ему не предоставили членство в НАТО», потому что «НАТО обсуждает возможность членства Украины, не приглашая за стол ее саму», сказал Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

«Зеленского убедили в том, что он в центре Вселенной, но это не так. Его убедили в том, что Украина важна для НАТО и Запада, и это тоже не так», — отметил Риттер.

Он уверен, что НАТО использует Украину, предоставляет ей возможности для противостояния России, но не желает вступать в прямую конфронтацию из-за угрозы больших потерь.

«Зеленский и вся Украина должны осознать, что НАТО приносит их в жертву, Украина никого не волнует. Украина никогда не будет в НАТО, никогда. И саммит в Вильнюсе продемонстрировал реальное положение вещей», — прокомментировал Риттер итоги первого дня саммита по запросу ТАСС.

Риттер признался, что надеется на способность Киева «самому просить о мире», так как позиция НАТО ведет к гибели украинских военных.

Первый день саммита НАТО в Вильнюсе завершился 11 июля. Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, участники решили не требовать от Украины выполнения плана действий для членства в НАТО и утвердили многолетнюю программу военной помощи. Также лидеры НАТО пообещали пригласить Киев в альянс, «когда все условия будут выполнены» и по завершении конфликта.

В тот же день зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев отметил, что расплывчатые формулировки НАТО могут указывать на то, что Украину никогда не примут в альянс. При этом реалисты в НАТО усиленно молчат, опасаясь сказать правду вслух.

Саммит НАТО проходит 11–12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса. Главными темами мероприятия являются дальнейшая помощь Украине и перспективы ее членства в Североатлантическом альянсе.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит 12 июля. Он примет участие в первом заседании нового Совета Украина – НАТО.

Следующий саммит НАТО пройдет в 2024 году в США, а в 2025 году его проведение планируется в Нидерландах.