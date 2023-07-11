Медведев заявил о страхе стран НАТО озвучить невозможность принятия Украины в альянс

Украину могут никогда не принять в НАТО, просто члены альянса боятся признать это и озвучить. Об этом во вторник, 11 июля, заявил зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

«Примут — неизвестно когда и на каких условиях. Вполне вероятно — никогда. И это то, что боятся сказать вслух реалисты в альянсе», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, Медведев назвал предсказуемым очередное решение альянса увеличить военную помощь киевскому режиму. По его словам, это ведет конфликт в тупик, при этом «третья мировая всё ближе».

В связи с этим зампредседателя СБ РФ заявил, что спецоперация на Украине будет продолжена с прежними целями. Одна из них — отказ Киева от членства в НАТО.

Ранее, 11 июля, в первый день заседания саммита НАТО, страны альянса назвали Россию самой серьезной и прямой угрозой безопасности в евроатлантическом регионе. В коммунике также указывается на приверженность политике открытых дверей НАТО и выражается надежда на скорейшее присоединение к альянсу Швеции.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на антироссийский настрой во всех выступлениях членов альянса на саммите. Он отметил, что страны Запада воспринимают Россию как врага.

9 июля бывший командующий армией США в Европе генерал Бэн Ходжес заявил, что Украина не получит на саммите желаемых ею гарантий безопасности, а именно вступления в НАТО.

Генсек объединения Йенс Столтенберг тогда же заявил, что страны — члены НАТО займут единую позицию по вступлению Украины в альянс на саммите в Вильнюсе 11–12 июля.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.