В МВД опровергли информацию о сговоре следователя с адвокатом по делу Чекалиных

В столичной полиции опровергли слухи о сговоре между следователем по делу блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) с адвокатом. Об этом во вторник, 11 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация об отстранении следователя из-за нарушения нескольких процессуальных норм и сговора с адвокатом обвиняемых. В публикации утверждалось, что проводится служебная проверка.

«ГУ МВД России по городу Москве официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. В настоящее время по указанному уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий», — говорится в сообщении ведомства.

Отдельно ведомство подчеркнуло, что упомянутая в материале следователь продолжает исполнять свои служебные обязанности. Однако дело было передано для расследования в следственную часть УВД по Восточному административному округу (ВАО) Москвы из-за большого объема работы и наличия нескольких потерпевших.

Ранее, 7 марта, появилась информация о том, что в отношении Валерии Чекалиной, известной в Сети как Лерчек, возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов более чем на 300 млн рублей. Также 16 марта выяснилось, что в отношении женщины и ее супруга Артема возбуждено новое уголовное дело об отмывании денежных средств. По данным следователей, они легализовали более 130 млн рублей, которые получили преступным путем.

Предполагается, что Чекалина как индивидуальный предприниматель пользовалась упрощенной системой налогообложения, которая применяется при доходах до 150 млн рублей в год, хотя ее реальный доход был значительно выше.

Блогер наладила поступление средств на расчетные счета, открытые через ИП и принадлежащие ее близким: мужу, родным и друзьям. Таким образом она уклонилась от уплаты налогов на сумму более чем 300 млн рублей.