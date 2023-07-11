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В НАТО согласились упростить процесс присоединения Украины к альянсу

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Страны, входящие в НАТО, договорились упростить процедуру вступления Украины в альянс. Об этом 11 июля на саммите в Вильнюсе рассказал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Члены НАТО решили позволить Украине пропустить первый этап подготовки. Помимо этого, генсек альянса отметил, что союзники готовы оказывать Киеву постоянную поддержку.

«Это включает пакет практической поддержки, который позволит достичь полной совместимости украинских и натовских войск, создание Совета Украина – НАТО, а также решение отменить план действий по членству, что значит, что вместо двух шагов для того, чтобы стать членом, понадобится только один шаг», — уточнил Столтенберг на пресс-конференции во время саммита НАТО в Вильнюсе.

По словам Столтенберга, Украину пригласят в альянс, как только страна соблюдет все условия. Члены НАТО ждут победы Украины, чтобы принять ее в союзники.

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По итогам первого дня саммита входящие в состав Североатлантического альянса страны приняли коммюнике. Основной его темой стали отношения с Россией, которую лидеры НАТО назвали прямой угрозой своей безопасности.

Саммит НАТО проходит 11–12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса. Главными темами мероприятия являются дальнейшая помощь Украине и перспективы ее членства в Североатлантическом альянсе. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит 12 июля. Он примет участие в первом заседании нового Совета УкраинаНАТО. Зеленский уже прибыл в Вильнюс 11 июля.

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