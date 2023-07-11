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Хуснуллину доложили о полном объеме мер обеспечения ядерной безопасности на ЗАЭС

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук сообщил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину о полном объеме мер обеспечения ядерной безопасности на объекте. Во вторник, 11 июля вице-премьер прибыл в Энергодар в с рабочим визитом.

«На Запорожской АЭС ознакомился с работой площадки сухого хранилища отработанного топлива, чаши брызгальных бассейнов, блочного щита управления и машзала блока №4. Директор станции рассказал, что меры по обеспечению ядерной безопасности, в том числе связанные с системой охлаждения, осуществляются в полном объеме», — написал он в Telegram-канале по итогам первого дня визита.

Также Хуснуллину рассказали о состоянии объектов социальной инфраструктуры города, ознакомили с ходом реконструкции зданий.

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6 июля ЗАЭС посетили первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Они убедились в том, что станция работает в штатном режиме.

4 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам совещания у президента Владимира Путина по социально-экономическому развитию новых регионов сообщил, что в новых регионах России за первое полугодие 2023 года восстановлено 2,5 тыс. многоквартирных домов и 150 соцобъектов. Он отметил, что основной является программа социально-экономического развития.

ЗАЭС находится в Энергодаре, является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомных электростанций в Европе. Объект перешел под контроль РФ после проведенного референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. С начала сентября прошлого года за станцией наблюдают члены МАГАТЭ.

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