Российским военнослужащим, отбившим очередную атаку украинских боевиков на ореховском направлении, вручили госнаграды. Кадры от 11 июля есть в распоряжении «Известий».

Командир 42-й дивизии Роман Демурчиев рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток наступали двумя волнами, но атаки оказались безуспешными, и боевики покинули поле боя. По его словам, украинские военные с 7 июня пытаются прорвать оборону РФ.

«По результатам боя было уничтожено до четырех танков, из них три Leopard, до шести единиц БМП (боевых машин пехоты. — Ред.), из них пять Bradley, 30–40 человек живой силы противника. Всё это благодаря стойкости русского солдата», — отметил Демурчиев.

Военнослужащий с позывным Висла рассказал, как бойцы уничтожили западную технику ВСУ. Разведка и беспилотники обнаружили вооружение и открыли огонь.

«Подбили одну бронемашину Bradley. Спустя час был замечен еще танк, и его мы тоже точным огнем поразили», — подытожил российский боец.

Ранее в этот день Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинской военной техники в районе села Работино. Российские бойцы выпустили снаряд по бронированной машине противника, подорвав ее.

Кроме того, 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в районе села Работино в ходе отражения атаки ВСУ было уничтожено более 70 боевиков и восемь машин пехоты. Он подчеркнул, что ни на одном из направлений в зоне проведения спецоперации Киев не достиг своих целей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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