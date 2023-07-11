Реклама
Прямой эфир
Общество
Разбившего турникет в метро студента оштрафовали на 10 тыс. рублей
Общество
Собянин анонсировал запуск МЦД-4 осенью 2023 года
Экономика
Цена на нефть марки Brent превысила $79 впервые со 2 мая
Мир
Минобороны ФРГ подтвердило отсутствие планов по поставке крылатых ракет Киеву
Общество
Полиция оцепила территорию возле Военной академии генштаба ВС РФ в Москве
Мир
В Госдепе заявили об отсутствии условий для диалога с РФ по контролю вооружений
Политика
Захарова высмеяла решение НАТО признать РФ угрозой безопасности
Мир
Страны НАТО назвали Россию главной угрозой безопасности в регионе
Армия
Шойгу заявил об ответе ВС РФ в случае поставки США кассетных боеприпасов Киеву
Мир
Норвегия дополнительно выделит Украине $240 млн
Мир
США ввели санкции против сербского чиновника Вулина
Сюжет:

Зеленский воздержался от оценки итогового документа саммита НАТО

0
Фото: Global Look Press/President Of Ukraine
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июля поблагодарил граждан Литвы за поддержку и помощь стране в стремлении присоединиться к НАТО, политической оценки итоговому документу саммита альянса он не дал.

Ранее в этот день на первой встрече стран — участниц военно-политического блока был опубликован коммюнике, в котором союзники приняли решение, что пригласят Украину, когда достигнут по этому вопросу единогласия, а условия станут подходящими. Так, в документе саммита не отражены ни график, ни дата вступления Киева в альянс.

«Спасибо вам за помощь нашей обороне и вашу однозначную, честную, смелую и справедливую позицию, чтобы Украина была приглашена в НАТО», — сказал Зеленский в ходе публичного обращения к жителям Вильнюса.

Однако украинский лидер воздержался от комментариев по документу саммита, хотя ранее возмутился, из-за того что альянс не намерен принимать конкретных решений о сроках приглашения страны. Неопределенность блока он назвал слабостью и подчеркнул, что обсудит эту ситуацию на встрече в Вильнюсе.

Украинская рулетка: как прошел первый день саммита НАТО
И что теперь будет с членством Стокгольма и Киева в альянсе

Кроме того, по итогам первого дня саммита лидеры стран блока утвердили многолетнюю программу военной помощи Киеву, согласились упростить процесс присоединения государства к альянсу, а также договорились о создании Совета Украина – НАТО. Однако главы государств сошлись во мнении, что Украину невозможно принять в НАТО до завершения боевых действий в стране.

11 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об опасных последствиях вступления Киева в военно-политический блок. Он отметил, что присоединение страны к альянсу потенциально угрожает европейской безопасности. При этом он отметил различие подходов рядов стран — членов альянса по этому вопросу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023