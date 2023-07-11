Зеленский воздержался от оценки итогового документа саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июля поблагодарил граждан Литвы за поддержку и помощь стране в стремлении присоединиться к НАТО, политической оценки итоговому документу саммита альянса он не дал.

Ранее в этот день на первой встрече стран — участниц военно-политического блока был опубликован коммюнике, в котором союзники приняли решение, что пригласят Украину, когда достигнут по этому вопросу единогласия, а условия станут подходящими. Так, в документе саммита не отражены ни график, ни дата вступления Киева в альянс.

«Спасибо вам за помощь нашей обороне и вашу однозначную, честную, смелую и справедливую позицию, чтобы Украина была приглашена в НАТО», — сказал Зеленский в ходе публичного обращения к жителям Вильнюса.

Однако украинский лидер воздержался от комментариев по документу саммита, хотя ранее возмутился, из-за того что альянс не намерен принимать конкретных решений о сроках приглашения страны. Неопределенность блока он назвал слабостью и подчеркнул, что обсудит эту ситуацию на встрече в Вильнюсе.

Кроме того, по итогам первого дня саммита лидеры стран блока утвердили многолетнюю программу военной помощи Киеву, согласились упростить процесс присоединения государства к альянсу, а также договорились о создании Совета Украина – НАТО. Однако главы государств сошлись во мнении, что Украину невозможно принять в НАТО до завершения боевых действий в стране.

11 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об опасных последствиях вступления Киева в военно-политический блок. Он отметил, что присоединение страны к альянсу потенциально угрожает европейской безопасности. При этом он отметил различие подходов рядов стран — членов альянса по этому вопросу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.