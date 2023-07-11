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В Госдепе исключили принятие Украины в НАТО при Байдене

Представитель Госдепа Миллер: Украина не вступит в НАТО, пока не закончится конфликт на ее территории
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Вступление Украины в НАТО в период конфликта на ее территории означало бы войну США с Россией, при нынешнем главе Белого дома Джо Байдене этого не произойдет. Такое заявление сделал во вторник, 11 июля, официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге.

«Было бы неправильно принимать Украину, пока она в состоянии [конфликта]. Это означало бы, что США вступили бы в состоянии войны с Россией. Президент Джо Байден ясно дал понять, что этого не произойдет при его руководстве», — сказал Миллер, его выступление транслировалось на YouTube-канале Госдепа.

Украинская рулетка: как прошел первый день саммита НАТО
И что теперь будет с членством Стокгольма и Киева в альянсе

Ранее в этот же день генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что участники саммита НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Киеву и создание Совета Украина – НАТО. Столтенберг уточнил, что первое заседание пройдет 12 июля с участием украинского лидера Владимира Зеленского.

Тогда же стало известно, что страны НАТО согласовали декларацию по вопросу приема Украины в альянс. По данным СМИ, в окончательной редакции документа указано, что Североатлантический альянс «будет в состоянии направить приглашение» Украине присоединиться к альянсу, «когда согласятся союзники и будут выполнены условия» со стороны Киева.

При этом сам Зеленский возмутился из-за того, что Североатлантический альянс не намерен принимать конкретных решений о сроках приглашения страны в НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, напомнил о позиции России о том, что членство Украины в альянсе будет иметь очень негативные последствия.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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