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ФПК объяснила рассадку по четыре пассажира на полке в поезде Сухум – Петербург

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В поезде Сухум – Санкт-Петербург пассажиров размещали по три-четыре человека на полке. Федеральная пассажирская компания (ФПК) 11 июля прокомментировала ситуацию.

«В связи с форс-мажорными обстоятельствами из-за неблагоприятных погодных условий на территории Республики Абхазия было остановлено движение поездов на участке Сухум – Гагра. <…> На станцию Цандрипш под поезд № 480 сообщением Сухум – Санкт-Петербург с территории РФ был отправлен специальный резервный состав, количество свободных мест в котором превышало количество проданных билетов», — говорится в Telegram-канале.

ФПК отметила, что «таким образом все пассажиры гарантированно были обеспечены местами».

«Они размещались в свободном порядке, независимо от указанных в билетах мест. Затруднения с размещением на местах оперативно решались поездной бригадой после посадки в поезд», — отмечено в публикации.

Пассажирка Сабина рассказала корреспонденту «Известий» Борису Карягину, что зашла в поезд утром в четыре часа, к этому времени ее место уже заняли. Девушке пришлось сначала искать свободное место в вагоне, после чего тесниться с другими людьми на одной полке. Проводники, по ее словам, не давали никаких комментариев.

«Проводники ничего не объясняли, сказали: «Ищите места». Они ничего не знают. Ходите с чемоданами по всем вагонам. Потом люди просто понимали, что ситуация абсурдная, и <...> не искали себе место новое, садились просто по три человека на одно место», — сообщила пассажирка.

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9 июля в пресс-службе РЖД сообщили об остановке двух поездов из Сухума в Москву и Санкт-Петербург по причине сильного ливня. Был закрыт железнодорожный участок Гагра – Цандрипш в Республике Абхазия. Пассажиров доставили автобусами до станции Цандрипш (примерно в 100 км от Сухума), после чего на специальном поезде отвезли до мест назначения в Москву и Санкт-Петербург.

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