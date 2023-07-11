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Небензя назвал спектаклем голосование в СБ ООН за резолюцию по помощи Сирии

Небензя: голосование за продление резолюции по Сирии — спектакль, чтобы спровоцировать РФ
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Photographer Lev Radin
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Голосование в Совете Безопасности (СБ) ООН по западному проекту резолюции, которая предполагает продление механизма трансграничной помощи в Сирии, выглядело как спектакль, цель которого — намеренно спровоцировать Россию на применение права вето. Об этом заявил 11 июля постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

«Сегодня мы снова стали свидетелями разыгрываемого Западом спектакля под названием «Трансграничный механизм оказания гумсодействия Сирии». Его главными отличительными особенностями являются полное пренебрежение интересами сирийского народа, а также стремление искусственно спровоцировать Россию на применение вето», — отметил дипломат на заседании Совбеза по окончании голосования.

Москва вновь прибегла к праву вето и заблокировала западный проект резолюции, предложенный Швейцарией и Бразилией. Он предполагал продление механизма доставки гуманитарной помощи Сирии через территорию Турции на девять месяцев. После этого СБ ООН отказался поддерживать российский вариант документа, предлагавший продление документа на шесть месяцев.

Срок действия документа по доставке помощи через КПП «Баб-эль-Хава» истек 10 июля.

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Ранее, 27 апреля, Небензя заявил, что Россия осуждает рост количества ударов Израиля по территории Сирии с начала 2023 года и отсутствие реакции руководства СБ ООН на эти действия. Также он отмечал, что механизм трансграничной помощи в Сирии давно исчерпал свой потенциал и служит совсем иным, далеким от гуманитарных целям.

До этого, в январе, постпред РФ при СБ ООН заявлял, что продленный международной организацией на полгода режим трансграничной помощи в Сирии не будет автоматически продлеваться в июле. Небензя также отметил, что позиция российской стороны относительно того, что данный механизм не соответствует чаяниям сирийского народа, остается неизменной.

Москва убеждена, что сирийцы ожидают от СБ не только эффективной гуманитарной помощи, но и уважения территориальной целостности Сирии и ее суверенитета, резюмировал постпред РФ.

Принятый СБ ООН механизм трансграничной помощи предусматривал оказание упрощенной доставки гуманитарных поставок с территории соседних стран. Предполагалось, что поставляться она будет из Турции через пункт пропуска «Баб-эль-Хава». Российская сторона, в свою очередь, настаивает на том, чтобы помощь осуществлялась со стороны законных властей республики, то есть из Дамаска, на всей ее территории.

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