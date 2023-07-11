Разбившего турникет в метро студента оштрафовали на 10 тыс. рублей

Студента МГТУ имени Баумана Александра Чагина, разбившего турникет в Московском метрополитене, оштрафовали на 10 тыс. рублей. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда 11 июля.

Чагина признали виновным в совершении акта вандализма (ч. 1 ст. 214 УК РФ). В качестве доказательств суд предъявил записи с видеокамер станции «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии.

При этом адвокаты молодого человека заявляли, что турникет он разбил якобы случайно и позднее возместил ущерб в размере чуть больше 1,5 тыс. рублей.

Сам же студент утверждал, что не сразу заметил, что разнес стеклянные дверцы.

«В какой-то момент я понял, что створка не открывается и выставил перед собой руку. Створка разбилась», — сказал Чагин.

Ранее в июле отказавшийся оплатить проезд в метро 28-летний мужчина сломал турникет на станции метро «Курская» Кольцевой линии. Сначала он просто раздвинул руками работавшие на вход дверцы турникета и прошел в сторону платформы. Однако после этого вернулся и разбил одну из створок.

Злоумышленник признал свою вину. Ему предстоит ответить за свои действия по статье о вандализме (ст. 214 УК РФ).