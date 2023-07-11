Реклама
Прямой эфир
Общество
Разбившего турникет в метро студента оштрафовали на 10 тыс. рублей
Общество
Собянин анонсировал запуск МЦД-4 осенью 2023 года
Экономика
Цена на нефть марки Brent превысила $79 впервые со 2 мая
Мир
Минобороны ФРГ подтвердило отсутствие планов по поставке крылатых ракет Киеву
Общество
Полиция оцепила территорию возле Военной академии генштаба ВС РФ в Москве
Мир
В Госдепе заявили об отсутствии условий для диалога с РФ по контролю вооружений
Политика
Захарова высмеяла решение НАТО признать РФ угрозой безопасности
Мир
Страны НАТО назвали Россию главной угрозой безопасности в регионе
Армия
Шойгу заявил об ответе ВС РФ в случае поставки США кассетных боеприпасов Киеву
Мир
Норвегия дополнительно выделит Украине $240 млн
Мир
США ввели санкции против сербского чиновника Вулина

Разбившего турникет в метро студента оштрафовали на 10 тыс. рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Студента МГТУ имени Баумана Александра Чагина, разбившего турникет в Московском метрополитене, оштрафовали на 10 тыс. рублей. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда 11 июля.

Чагина признали виновным в совершении акта вандализма (ч. 1 ст. 214 УК РФ). В качестве доказательств суд предъявил записи с видеокамер станции «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии.

При этом адвокаты молодого человека заявляли, что турникет он разбил якобы случайно и позднее возместил ущерб в размере чуть больше 1,5 тыс. рублей.

Сам же студент утверждал, что не сразу заметил, что разнес стеклянные дверцы.

«В какой-то момент я понял, что створка не открывается и выставил перед собой руку. Створка разбилась», — сказал Чагин.

Связь в конце туннеля: для пассажиров метро запустили сотового оператора
Что предлагает абонентам новый сервис и будет ли он пользоваться спросом

Ранее в июле отказавшийся оплатить проезд в метро 28-летний мужчина сломал турникет на станции метро «Курская» Кольцевой линии. Сначала он просто раздвинул руками работавшие на вход дверцы турникета и прошел в сторону платформы. Однако после этого вернулся и разбил одну из створок.

Злоумышленник признал свою вину. Ему предстоит ответить за свои действия по статье о вандализме (ст. 214 УК РФ).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023