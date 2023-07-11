Собянин анонсировал запуск МЦД-4 осенью 2023 года

Запуск четвертого диаметра наземного метро (МЦД-4) в Москве состоится осенью 2023 года. Об этом сообщил во вторник, 11 июля, мэр столицы Сергей Собянин на встрече с жителями Троицкого и Новомосковского административных округов. Видеоезапись встречи опубликована на личном сайте мэра.

Он также рассказал подробности работы над этим важным транспортном проектом.

«Это один из самых сложных проектов, связанных с наземным метро. Мы над ним работаем уже, наверное, с 2015 года, семь с лишним лет. Проблема была в том, что надо было проложить дополнительные магистральные пути <…>, но самое сложное, что МЦД-4 проходит через центр города и охватывает кроме Павелецкого все вокзалы Москвы», — отметил глава города.

Он добавил, что в настоящее время почти все работы по строительству МЦД-4 закончены.

«Осталось сделать последние шаги <…> Я надеюсь, что осенью этого года, в ближайшие месяцы наземное метро запустится», — сказал мэр.

Собяинин также сообщил, что у пассажиров будет возможность бесплатной пересадки с МЦД-4 на обычное метро и точек этих пересадок по городу построено очень много.

Ранее, 6 июля, мэр столицы сообщил, что с начала 2023 года Московский метрополитен получил более 140 вагонов «Москва-2020». Он отметил, что продолжается обновление столичной подземки инновационными российскими составами, чтобы москвичи могли более комфортно передвигаться по городу.

По его словам, парк Кольцевой и Большой кольцевой линий укомплектован на 100%. Помимо этого, устаревшие поезда на Калужско-Рижской линии заменили более чем на 50%. Всего до конца года планируется закупить около 300 вагонов.

До этого, в июне, Собянин рассказал, что благодаря онлайн-проекту «Активный гражданин» москвичи выбрали цвета трех новых линий метро. Так, Троицкая линия получит изумрудный цвет, Рублево-Архангельская — графитовый, а Бирюлевская — рубиновый.

В конце мая глава города сообщил, что станцию метро «Университет дружбы народов», которая разместится на Троицкой линии, построят в 2024 году.