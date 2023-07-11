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Цена на нефть марки Brent превысила $79 впервые со 2 мая

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Мировые цены на нефть повышаются примерно на 2%, а стоимость барреля топлива марки Brent впервые со 2 мая превысила $79. Об этом 11 июля свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE Futures.

Так, по данным на 18:08, сентябрьские фьючерсы на Brent росли в стоимости на 1,91% — до $79,17 за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 2,3%, до $74,67.

Как отмечает агентство Bloomberg, нефтяные котировки устремились вверх, после того как в Китае заявили о готовности принимать меры для стимулирования экономики

«С точки зрения склонности к риску китайские меры важны, но недостаточны, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, поэтому потребуются дополнительные инициативы», — отреагировал на подорожание руководитель отдела товарной стратегии датского банка Saxo Bank A/S Оле Слот Хансен.

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Ранее, 30 июня, экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода рассказал «Известиям», что если рецессии в США не будет, нефть преодолеет ценовой барьер в $100. А если экономики Индии и Китая будут развиваться опережающими темпами, то уже осенью стоимость нефти достигнет $120. По мнению эксперта, справедливая стоимость нефти в настоящее время составляет $90–100 за баррель Brent.

16 июня министр энергетики РФ Николай Шульгинов выразил мнение, что сохранение цен на нефть в коридоре $80 за баррель реально.

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